Путин: Купянск уже к 4 ноября практически полностью находился в руках ВС РФ

Киев утверждал обратное, отметил президент

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Купянск практически полностью находился в руках ВС РФ уже к 4 ноября, хотя Киев утверждал обратное. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"На 4 ноября город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил", - отметил глава государства. "Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена", - пояснил Путин.