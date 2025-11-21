Путин: Купянск уже к 4 ноября практически полностью находился в руках ВС РФ
17:31
обновлено 17:46
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Купянск практически полностью находился в руках ВС РФ уже к 4 ноября, хотя Киев утверждал обратное. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
"На 4 ноября город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил", - отметил глава государства. "Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена", - пояснил Путин.