Небензя: Зеленскому нужны миллиарды долларов для продолжения конфликта

Для этого Владимир Зеленский "хочет показать западным спонсорам, что фронт держится", отметил постоянный представитель России при ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому требуются миллиарды долларов для продолжения конфликта и нахождения у власти на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, с расчетом на продолжение финансирования войны с Россией. Ему нужны миллиарды долларов для того, чтобы война продолжалась, в том числе для обогащения его и его присных, и сохранялись основания для того, чтобы оставаться у власти", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине.