ТАСС: ВСУ испытывают трудности с оборудованием укреплений в Харьковской области

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ВСУ в Харьковской области испытывают трудности с оборудованием укреплений и оборонительных позициях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении ВСУ испытывают трудности с оборудованием укреплений и оборонительных позициях. Во многих подразделениях снабжение стройматериалами по линии службы тыла приостановлено", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на участке фронта Меловое - Хатнее ВСУ силами 61-й отдельной механизированной бригады из района Амбарного предприняли безуспешную попытку контратаки, и с потерями отошли на исходные позиции.