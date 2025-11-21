Путин: Россия готова к мирным переговорам

При этом глава государства подчеркнул, что динамика на фронтах ведет к достижению целей СВО военным путем

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия готова к переговорам, но ее устраивает и то, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ.

Он обратил внимание Киева и Европы на то, что такие же события, как в Купянске, неизбежно будут повторяться и на других ключевых участках фронта.

"И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы", - сказал Путин.