Небензя: ВСУ продолжают нести потери и стремительно теряют боеспособность

Ситуация на земле для Киева тяжелая, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Положение на фронте для ВС Украины остается тяжелым, Россия успешно развивает наступательную операцию, а подразделения противника стремительно теряют боеготовность. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Ситуация на земле, положение на фронте для Вооруженных сил Украины продолжают оставаться тяжелыми, если не катастрофическими. Российские войска успешно развивают наступательную операцию практически на всех направлениях, - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. - Украинские подразделения продолжают нести значительные потери и стремительно теряют боеспособность".