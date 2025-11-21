ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью почти 50 БПЛА

При атаках пострадали люди

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 48 беспилотников и выпустили более 10 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Мешковое, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки 8 беспилотников, 5 из которых подавлены. За день в результате атак дронов на легковые автомобили в селе Новая Таволжанка ранены три мирных жителя. Мужчина и женщина госпитализированы в областную клиническую больницу, еще один мужчина - в Шебекинскую ЦРБ", - написали в оперштабе, добавив, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили два БПЛА, по Вейделевскому округу - шесть беспилотников самолетного типа, по Волоконовскому округу - еще два БПЛА, последствий нет. Валуйский округ атакован с помощью пяти беспилотников, поврежден частный дом, Краснояружский округ - шести БПЛА и восьми боеприпасов, поврежден коммерческий объект.

Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 19 беспилотников и 3 боеприпасов, ранены 2 мирных жителя. По информации оперштаба, пострадавшая женщина после оказания помощи в городской больнице №2 Белгорода отпущена на амбулаторное лечение, мужчина доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Также повреждены три частных дома, еще один разрушен.