Марочко: ВС РФ расширили буферную зону в Харьковской области до 40 км

ЛУГАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Российские военные расширили буферную зону на одном из участков в Харьковской области до 40 км. Глубина вклинивания в позиции украинских войск составляет 4 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе успешной кампании по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы в Белгородской области ВС РФ достигли весомых результатов. На сегодняшний момент после недавнего продвижения наших войск с Мелового Харьковской области в северо-западном направлении ширина буферной зоны превысила 40 км. Губина вклинивания в среднем составляет 4 км. Обе цифры ежедневно имеют прирост благодаря успешному продвижению наших войск", - сообщил он.