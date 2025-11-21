Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на западных подступах к Купянску

БПЛА "Запада" уничтожили транспорт противника

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на западных подступах к Купянску, уничтожив транспортные средства противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки было выявлено перемещение бронетехники ВСУ в районе населенного пункта Нечволодовка на западной окраине Купянска. Военнослужащие подразделений беспилотных систем 27-й мотострелковой бригады группировки войск "Запад" направили в этот район FPV-дроны на оптоволокне для пресечения действий противника. Как следствие - уничтожен бронетранспортер американского производства М113", - проинформировали в ведомстве.

Там добавили, что также в пригороде Купянска FPV-дронами были сожжены два пикапа, багги, две боевые бронированные машины и наземный робототехнический комплекс с грузом для окруженных подразделений ВСУ.