В Запорожской области операторы FPV-дронов ведут охоту на объекты ВСУ

БПЛА "Днепра" в тыловых районах уничтожили транспорт, укрытия и пункты управления дронами противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили транспортные средства, укрытия и пункты управления дронами ВСУ в тыловых районах в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав кадры применения беспилотников.

"Военнослужащие подразделения беспилотных систем гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты, технику и личный состав ВСУ в тылу противника в Запорожской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за обстановкой, отслеживают передвижения противника, вскрывают замаскированные пункты управления, выявляют и уничтожают антенны связи, ретрансляторы, чтобы лишить противника возможности управлять своими FPV-дронами", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе разведывательного полета беспилотника при обнаружении объекта ВСУ операторы проводят его доразведку. После подтверждения цели ее координаты передают расчетам FPV-дронов, которые, в свою очередь, наносят точные удары по объектам противника.

"Поражаем технику противника, антенны БПЛА. Уничтожая антенны, мы затрудняем противнику работу. Также уничтожаем блиндажи, большой план идет на пункты управления БПЛА - это у нас в приоритете. Как только мы их обнаруживаем сразу идем в работу", - сказал начальник расчета БПЛА с позывным Яга.