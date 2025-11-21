Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Купянска и еще четырех пунктов
14:31
обновлено 14:42
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением Купянска, Петропавловки, Ямполя, Новоселовки и Ставок. Об этом сообщили в военном ведомстве.
"В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства", - привели его слова в Минобороны.
Глава ведомства отметил, что в результате решительных действий ВС РФ противник понес потери и отступил.
"Вы с честью продолжите выполнять боевые задачи, приближая нашу победу", - подчеркнул Белоусов.