Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Купянска и еще четырех пунктов

Российские бойцы показывают пример стойкости и упорства, указал министр обороны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением Купянска, Петропавловки, Ямполя, Новоселовки и Ставок. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства", - привели его слова в Минобороны.

Глава ведомства отметил, что в результате решительных действий ВС РФ противник понес потери и отступил.

"Вы с честью продолжите выполнять боевые задачи, приближая нашу победу", - подчеркнул Белоусов.