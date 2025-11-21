Эксперт Федутинов: боевые действия в СВО становятся войной роботов

В частности, в Купянске связка беспилотных аппаратов-разведчиков с дронами-камикадзе и наземными артиллерийскими системами позволила блокировать логистику противника, указал он

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ситуация с применением дронов в ходе боев за Купянск в Харьковской области подтверждает, что боевые действия в зоне СВО с каждым днем все больше становятся войной дронов. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Читайте также

Освобождение Купянска и нужные результаты СВО. Путин посетил командный пункт "Запада"

"Ситуация с применением беспилотников в боях за Купянск отражает имеющиеся тенденции по нарастающему темпу применения различных беспилотных авиационных систем и робототехнических наземных комплексов. Отработанная связка беспилотных аппаратов-разведчиков с дронами-камикадзе и наземными артиллерийскими системами позволила блокировать логистические маршруты противника, затрудняя подвоз боеприпасов, провизии, а также ротацию личного состава. В целом, боевые действия с каждым днем все больше становятся войной роботов", - сказал Федутинов, подчеркнув высокую интенсивность процесса эволюции беспилотных систем в целом и успехи отечественной индустрии дронов в частности.

Эксперт также пояснил, от чего зависит лидерство в войне дронов. "Та сторона, у которой, во-первых, получается быстрее предложить технические решения с лучшим соотношением эффективности и стоимости, во-вторых, способна оперативнее развернуть их массовое производство, и, в-третьих, обладает адаптируемостью к меняющейся обстановке в виде готовности многократно повторять этот цикл - та сторона и получает в конечном итоге выигрыш", - отметил Федутинов.

Ранее 20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Купянска.