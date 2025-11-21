Марочко сообщил об усталости ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ продолжают расширять зону контроля в этом районе, указал военный эксперт

ЛУГАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. На краснолиманском направлении наблюдаются признаки усталости украинских войск, в то время как подразделения ВС РФ продолжают расширять зону контроля в этом районе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В целом на краснолиманском направлении появляются характерные признаки усталости украинских войск", - сказал он.

Марочко также сообщил о продвижении российских подразделений в этом районе, уточнив, что в ходе активных боевых действий передовые подразделения ВС РФ продвинулись и закрепились на новых позициях в юго-восточной части Красного Лимана.