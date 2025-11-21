Ростех: Су-30СМ2 в ходе СВО уничтожили сотни целей, включая установки Patriot

В госкорпорации добавили, что истребитель Су-30СМ2 отличается высокой маневренностью, своими летно-техническими характеристиками

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Многофункциональные истребители Су-30СМ2 в зоне спецоперации уничтожили сотни целей, включая пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщили в Ростехе.

"Самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО, на их счету - сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая установки Patriot", - сказали в Ростехе.

Там также сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) поставила Минобороны РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2.

В госкорпорации добавили, что истребитель Су-30СМ2 отличается высокой маневренностью, своими летно-техническими характеристиками, а также широкой номенклатурой вооружения, включая средства большой дальности. "Благодаря мощной РЛС Су-30СМ2 может "видеть" дальше и точнее, что облегчает работу экипажа. А передовая система радиоэлектронной борьбы, в свою очередь, позволяет истребителю эффективно противодействовать авиационным средствам поражения противника", - отметили там.