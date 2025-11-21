Пленный из ВСУ: командиры отпускают военных домой, забирая их банковские карты

Александр Войчук также рассказал, что от сотрудников ТЦК можно откупиться за $2 тыс.

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские командиры разрешают своим подчиненным уходить домой, если те отдают им свои зарплатные банковские карты. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий из 42-й бригады ВСУ Александр Войчук в видео от Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Есть такие, которые как бы служат - карточку [банковскую] оставили командиру, а сами сидят дома. А командир проводит все как положено, а их деньги получает на себя", - отметил пленный.

По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) могут также отпустить человека при условии, что получат за это откуп в размере $2 тыс.

Бойчук был взят в плен на красноармейском направлении военнослужащими подразделения группировки войск "Центр", по его словам, буквально через 10 минут после того, как его группа прибыла на позиции.