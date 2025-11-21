Командир "Пятнашки": военнослужащие ВСУ носят лохмотья из-за редких ротаций

Ахра Авидзба также подчеркнул, что ВС РФ нарушили логистику и снабжение на многих участках линии боевого соприкосновения

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины, находящиеся на передовой, зачастую одеты в лохмотья, потому что их не меняют месяцами. Об этом рассказал командир бригады Ахра Авидзба на патриотическом форуме "Разные судьбы - победа одна".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Их (военнослужащих ВСУ - прим. ТАСС) месяцами не меняют. Форма превращается в лохмотья", - сказал Авидзба.

Ситуацию в рядах ВСУ он охарактеризовал как очень тяжелую. Вооруженные силы РФ нарушили логистику и снабжение на многих участках линии боевого соприкосновения.

Ежегодный патриотический форум "Разные судьбы - победа одна" проходит 21 ноября в Сочи. Он дал старт циклу мероприятий Всероссийского проекта "Свои". Ключевой темой форума в этом году стала историческая память и преемственность поколений. Организатором форума является Дом народов России, его поддержали ФАДН России, Союз армян России, власти Краснодарского края и города Сочи.