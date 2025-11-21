Над регионами России за восемь часов сбили пять украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Астраханской областью и Республикой Крым в период с 12:00 по 20:00 мск, сообщили в Минобороны России.

"21 ноября с 12:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Астраханской области и два - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.