Над регионами России за восемь часов сбили пять украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
17:35
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Астраханской областью и Республикой Крым в период с 12:00 по 20:00 мск, сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"21 ноября с 12:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Астраханской области и два - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.