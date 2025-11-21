ВС РФ уничтожили бронетранспортер ВСУ возле Димитрова в ДНР

Боевую задачу выполнили расчеты ударных БПЛА группировки "Центр", сообщили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Центр" уничтожили бронетранспортер ВСУ в районе города Димитров в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав кадры боевого применения беспилотников.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В режиме свободной охоты операторы ударных БПЛА, обнаружив вражеский бронетранспортер в районе н.п. Димитров, оперативно навели на цель беспилотник и нанесли огневое поражение, что привело к детонации боекомплекта и полному уничтожению техники противника, что подтверждено кадрами объективного контроля", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что операторы подразделения беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" активно уничтожают технику и живую силу формирований ВСУ на красноармейском направлении.