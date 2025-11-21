ТАСС: ВСУ у Купянска отказываются выполнять приказы командиров

В российских силовых структурах подчеркнули, что единственным выходом у украинских солдат спастись остается сдаться в плен российским военнослужащим

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"Командование 10-го армейского корпуса продолжает отсылать группы солдат в один конец, чтобы снять очередную "перемогу" ("победа" по-украински - прим. ТАСС) для медиа. Очередная группа боевиков, отправленная на самоуничтожение под Купянском, отказывается выполнять задачу командира, ведь все контролируется российскими средствами огневого поражения", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что единственным выходом у солдат ВСУ спастись остается сдаться в плен российским военнослужащим.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Купянск Харьковской области.

Купянск - административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после освобождения Купянска открывается прямой путь на Волчанск с юга.