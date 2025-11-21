В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека
КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. В Славянске-на-Кубани два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Они госпитализированы, получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по семи адресам дома получили повреждения крыш, окон и дверей. На местах работают оперативные и специальные службы. Администрация поможет жителям в восстановлении имущества.
Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил в своем Telegram-канале, что занятия отменены в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования до отбоя угрозы применения БПЛА. Также рекомендовано отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.