Группировка "Восток" сорвала ротацию ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных БПЛА выполнили задачу, нанеся серию точных ударов по автомобильной технике противника, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов подразделения беспилотных систем группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ, уничтожив автомобильную технику противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы ударных БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск "Восток" нанесли серию точных ударов по автомобильной технике противника в Запорожской области. Уничтожены машины ВСУ, которые пытались осуществить подвоз живой силы, боекомплекта и беспилотников", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате боевой работы нарушена система снабжения и переброски подразделений противника на передовые позиции.