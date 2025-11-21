В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали два мирных жителя

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

БЕЛГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два села Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Глотово Грайворонского округа от детонации FPV-дрона во дворе домовладения пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали множественные осколочные ранения плеча, предплечья и стопы. После оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Еще один мужчина ранен в результате атаки дрона на автомобиль в селе Грузское Борисовского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии с частичной травматической ампутацией левой голени направили в городскую больницу №2 города Белгорода.