Пленный из ВСУ: украинцам стоит сдавать ВС РФ места расположения ТЦК

У насильно мобилизованных в армию Украины отсутствует боевой дух, считает Валерий Дячук

Редакция сайта ТАСС

© Алёна Хлевнюк/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Жителям Украины стоит сдавать российским военнослужащим места расположения территориальных центров комплектования (ТЦК - аналог российского военкомата) для нанесения ударов. Об этом ТАСС сообщил стрелок 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Дячук, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Думаю, стоит [сдавать точки расположения ТЦК]. Эта война зашла в тупик. Если тебя насильно бусифицируют (насильственно мобилизовали - прим. ТАСС), то какой воин выйдет?" - сказал пленный ВСУ.

Дячук отметил, что у насильно мобилизованных в ряды ВСУ отсутствует боевой дух. По его мнению, единственный выход у них - сбегать.