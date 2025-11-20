Депутат Рады Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

В тексте, в частности, содержится положение о постепенном снятии санкций с России и ее реинтеграции в мировую экономику

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал документ, якобы представляющий перевод на украинский язык 28 пунктов нового американского плана по урегулированию на Украине.

В документе, выложенном Гончаренко в его Telegram-канале, содержится несколько положений, которые ранее уже появлялись в западных СМИ. В плане, в частности, перечислены следующие пункты: ограничение численности ВС Украины (точная цифра не определена, но должна присутствовать в окончательном документе); НАТО соглашается не размещать войска на Украине; Киев получает гарантии безопасности от США, однако их характер четко не прописан (при этом они будут аннулированы, если Украина нападет на Россию); в Конституции Украины закрепляется внеблоковый статус, а НАТО обязуется не принимать страну в альянс.

Кроме того, Украина должна будет вывести свои силы с подконтрольной ВСУ части Донбасса, однако в Херсонской и Запорожской областях сохранится нынешняя линия фронта.

В опубликованном депутатом документе есть и положения, касающиеся РФ, в частности о ее замороженных активах, часть которых предлагается направить на восстановление Украины, а также некие юридические гарантии невозобновления боевых действий. Кроме того, в тексте содержится общее положение о постепенном снятии санкций с России и ее реинтеграции в мировую экономику.

Большинство пунктов плана конкретно не прописаны, а представляют собой общие принципы. Их выполнение предполагается возложить на так называемый Совет мира, который возглавит президент США Дональд Трамп. Заключительное положение предполагает, что, как только все стороны согласятся с планом, немедленно вступит в силу прекращение огня и будет осуществлен отвод войск к согласованным позициям. Механизмы исполнения положений плана после прекращения огня при этом не указываются.

19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентом России Владимиром Путиным и Трампом.