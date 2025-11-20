Статья

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

Вашингтон разрабатывает предложения по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиции Москвы и Киева, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

План США по Украине предусматривает ее территориальные уступки и сокращение численности ВСУ, отмечают источники изданий, знакомые с проектом.

ТАСС собрал основное о предполагаемом содержании плана США.

О мирном плане

США разрабатывают список потенциальных предложений по прекращению украинского конфликта на основе информации от России и Украины.

Для достижения урегулирования "требуется подробный обмен серьезными и реалистичными идеями", заявил Рубио. Москва и Киев должны согласиться пойти "на трудные, но необходимые уступки".

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф начал работать над новым планом урегулирования после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в конце октября в Майами, сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

В работе над состоящим из 28 пунктов планом участвовали Уиткофф, Рубио, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

План сфокусирован на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности, чтобы обеспечить прочный мир, сказал NBC News неназванный чиновник США.

Согласно информации NBC News, сроки финального согласования плана Киевом совпали с визитом на Украину американской делегации во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом.

Детали плана

Новый американский план урегулирования конфликта на Украине предусматривает, в частности, признание Соединенными Штатами "и другими странами" суверенитета России над Крымом и Донбассом, сообщил портал Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

План предполагает, что те районы Донбасса, из которых уйдут украинские силы, "считались бы демилитаризованной зоной, в которой Россия не смогла бы размещать войска", пишет издание.

По его свидетельству, инициатива также предусматривает фактическое замораживание линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. России, по замыслу США, пришлось бы вернуть там часть районов Украине в соответствии с итогами переговоров на этот счет, утверждает Axios.

Проект предполагает сокращение численности украинской армии вдвое и ограничение на определенные виды вооружений, сообщил журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер в соцсети X со ссылкой на источники.

Киев как минимум на несколько лет должен будет отказаться от идеи присоединения к НАТО, сообщило издание WSJ.

Украине также не будет позволено разместить на своей территории "иностранный миротворческий контингент".

От Москвы ждут "обещаний ненападения на Украину и другие европейские страны в дальнейшем".

Трамп "не считает своей задачей" возвращение Украине утраченных территорий, сообщил неназванный американский чиновник.

Реакция на план на Западе и в РФ