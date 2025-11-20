Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине
Редакция сайта ТАСС
06:45
Вашингтон разрабатывает предложения по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиции Москвы и Киева, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
План США по Украине предусматривает ее территориальные уступки и сокращение численности ВСУ, отмечают источники изданий, знакомые с проектом.
ТАСС собрал основное о предполагаемом содержании плана США.
О мирном плане
- США разрабатывают список потенциальных предложений по прекращению украинского конфликта на основе информации от России и Украины.
- Для достижения урегулирования "требуется подробный обмен серьезными и реалистичными идеями", заявил Рубио. Москва и Киев должны согласиться пойти "на трудные, но необходимые уступки".
- Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф начал работать над новым планом урегулирования после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в конце октября в Майами, сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.
- В работе над состоящим из 28 пунктов планом участвовали Уиткофф, Рубио, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
- План сфокусирован на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности, чтобы обеспечить прочный мир, сказал NBC News неназванный чиновник США.
- Согласно информации NBC News, сроки финального согласования плана Киевом совпали с визитом на Украину американской делегации во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом.
Детали плана
- Новый американский план урегулирования конфликта на Украине предусматривает, в частности, признание Соединенными Штатами "и другими странами" суверенитета России над Крымом и Донбассом, сообщил портал Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
- План предполагает, что те районы Донбасса, из которых уйдут украинские силы, "считались бы демилитаризованной зоной, в которой Россия не смогла бы размещать войска", пишет издание.
- По его свидетельству, инициатива также предусматривает фактическое замораживание линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. России, по замыслу США, пришлось бы вернуть там часть районов Украине в соответствии с итогами переговоров на этот счет, утверждает Axios.
- Проект предполагает сокращение численности украинской армии вдвое и ограничение на определенные виды вооружений, сообщил журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер в соцсети X со ссылкой на источники.
- Киев как минимум на несколько лет должен будет отказаться от идеи присоединения к НАТО, сообщило издание WSJ.
- Украине также не будет позволено разместить на своей территории "иностранный миротворческий контингент".
- От Москвы ждут "обещаний ненападения на Украину и другие европейские страны в дальнейшем".
- Трамп "не считает своей задачей" возвращение Украине утраченных территорий, сообщил неназванный американский чиновник.
Реакция на план на Западе и в РФ
- Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- Владимир Зеленский выразил недовольство проектом, сообщил журналист британской газеты Financial Times Кристофер Миллер.
- Украинские и европейские чиновники были ошеломлены известием о новом плане США по урегулированию на Украине, сообщило издание Politico.
- У многих западных и украинских политиков эта новость вызвала опасения, что США могут уступить требованиям России, утверждают источники издания.
- Трамп одобряет новый мирный план по Украине, утверждает NBC News со ссылкой на источники.