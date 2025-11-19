Axios: США готовы признать суверенитет РФ над Крымом и Донбассом

По данным портала, американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Новый американский план урегулирования конфликта на Украине предусматривает, в частности, признание Соединенными Штатами "и другими странами" суверенитета России над Крымом и Донбассом, а также уступки Киевом некоторых территорий. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника, раскрывшего ему некоторые детали упомянутой инициативы Вашингтона.

Как отмечается в публикации, американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. План предполагает, что те районы Донбасса, из которых уйдут украинские силы, "считались бы демилитаризованной зоной, в которой Россия не смогла бы размещать войска", пишет издание. По его свидетельству, инициатива также предусматривает фактическое замораживание линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. России, по замыслу США, пришлось бы вернуть там часть районов Украине в соответствии с итогами переговоров на этот счет, утверждает Axios.

Согласно изложенным им сведениям, РФ, как предлагают США, получает "де-факто полный контроль" над Донбассом. "В соответствии с новым планом [американского президента Дональда] Трампа, США и другие страны признали бы Крым и Донбасс в качестве законной российской территории. От Украины бы не потребовалось делать этого", - уточняет портал.

Кроме того, цитируя украинского чиновника, он поясняет, что план предполагает введение "ограничений на размер" ВСУ и их "вооружения большой дальности в обмен на гарантии безопасности США".

По версии одного из источников Axios, "многие понимания [по предлагаемому Вашингтоном плану] были достигнуты" на встрече спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в "минувшие выходные дни". Однако один из украинских чиновников из числа источников портала отрицал, что Умеров согласился на встрече с положениями плана. Киев якобы изложил возражения, касающиеся "многих пунктов" американской инициативы. До встречи с Умеровым Уиткофф провел "обширные обсуждения плана" со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, отмечает Axios. Дмитриев находился с визитом в США в конце октября.

Наконец, как говорится в публикации, "Катар и Турция вовлечены в составление нового плана Трампа и поддержку посреднических усилий США". Чиновник Катара высокого ранга участвовал в означенной встрече Уиткоффа с Умеровым, заявили порталу источники.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Спустя год, 28 сентября, Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Воссоединение Крыма с Россией состоялось в 2014 году. США и Украина не признали результаты референдумов в Крыму и Севастополе, на которых население высказалось за воссоединение с Россией.

Реакция Москвы на сообщения о "соглашениях" по Украине

Как заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.