Кимаковский: ВСУ в Красноармейске убивали желавших сдаться сослуживцев
06:11
ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА систематически уничтожали дронами солдат ВСУ, пытавшихся сдаться в плен в Красноармейске. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В Красноармейске нашим войскам пленных приходилось в буквальном смысле спасать. Довольно большое количество сдавшихся погибли от атак украинских дронов, в том числе при эвакуации. Существенная часть погибла при эвакуации", - сказал Кимаковский.
Ранее глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину доложил, что украинские военнослужащие, заблокированные в Купянске и Красноармейске, не могут сдаваться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ.