Кимаковский: ВСУ в Красноармейске убивали желавших сдаться сослуживцев

Российским бойцам приходилось буквально спасать пленных украинцев, сообщил советник главы ДНР

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА систематически уничтожали дронами солдат ВСУ, пытавшихся сдаться в плен в Красноармейске. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Красноармейске нашим войскам пленных приходилось в буквальном смысле спасать. Довольно большое количество сдавшихся погибли от атак украинских дронов, в том числе при эвакуации. Существенная часть погибла при эвакуации", - сказал Кимаковский.

Ранее глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину доложил, что украинские военнослужащие, заблокированные в Купянске и Красноармейске, не могут сдаваться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ.