Герасимов: ВСУ в Купянске и Красноармейске не могут сдаться в плен из-за угроз

Глава Генерального штаба ВС РФ отметил, что украинским военным угрожают расстрелом

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие, заблокированные в Купянске и Красноармейске, не могут сдаваться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ. Об этом заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

"Условия эти (для сдачи украинцев в плен - прим. ТАСС) созданы. И, учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают решение по сдаче плен, но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же, не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает", - отметил Герасимов.