Депутат Зубарев: до окружения Гуляйполя остался один населенный пункт

Депутат заксобрания Запорожской области сообщил, что российским войскам осталось выбить ВСУ из Варваровки

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Вооруженным силам Российской Федерации после освобождения Веселого в Запорожской области осталось выбить ВСУ только из Варваровки, чтобы произошло оперативное окружение Гуляйполя. Такое мнение ТАСС высказал депутат заксобрания региона Максим Зубарев.

"Российские войска подошли на расстояние три километра к крупному узлу обороны противника в Гуляйполе, освободив село Веселое, осталось взять населенный пункт Варваровка для оперативного окружения Гуляйполя", - сказал он.

Зубарев отметил, что блокировать продвижение армии России ВСУ нечем, поскольку резервы переброшены на другие направления.