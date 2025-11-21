Кимаковский: ВС РФ взяли под огневой контроль все подходы к Константиновке

Логистика противника в населенном пункте уже убита, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Российские дроноводы и артиллеристы контролируют все пути к Константиновке в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

"Мне кажется, будет разворачиваться ситуация [в Константиновке] примерно, как на красноармейско-димитровском направлении, когда мы делаем обхват города, убиваем его полностью логистику, хотя в Константиновке она уже убита, потому что наши дроноводы и наши артиллеристы контролируют все пути подхода", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что спрогнозировать темпы освобождения города сложно, но отметил, что российское наступление вынудило противника растянуть силы на фронте. В частности, проблемы у ВСУ возникли на севере ДНР у Красного Лимана и Северска, а также на запорожском направлении в районе Гуляйполя.

"Поэтому все зависит от того, как противник будет распоряжаться своими резервами. У него их не так уж много, и в какой-то момент оборона может или посыпаться, или он может подтянуть туда резервы беспилотных систем, и это в какой-то степени может сдержать наше наступление. Но, как показывает опыт красноармейско-димитровской операции по освобождению населенных пунктов, в больших массивах населенных пунктов, в таких серьезных населенных пунктах эффективность дроноводов очень серьезно падает", - заключил Кимаковский.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Константиновке развернулись городские бои.