Бойцы РФ уничтожили робототехнический комплекс и автомобиль ВСУ в Константиновке

В Минобороны отметили, что с их помощью противник пытался доставить продовольствие на передовые позиции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК) и автомобиль противника в Константиновке ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный автомобиль и вражеский НРТК в населенном пункте Константиновка", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что с их помощью противник пытался доставить продовольствие на передовые позиции.