FT: США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план по Украине до 27 ноября

По информации издания, в Белом доме работают в "агрессивном режиме", чтобы добиться завершения конфликта до конца года

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Украины считают, что давление со стороны президента США Дональда Трампа вызвано желанием заставить Киев как можно скорее подписать план по мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

По их словам, американские официальные лица ожидают, что Владимир Зеленский подпишет разработанное совместно с Россией соглашение до 27 ноября.

Мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева, подчеркивает газета. Чиновники также заявили, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт проинформировала, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио в течение последнего месяца "тихо работали над мирным планом".

Отмечается, что ЕС уже отреагировал на предложенное соглашение, призвав Европу и Украину принять участие в переговорах.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил воздержаться от резких заявлений по поводу переданного американской стороной плана урегулирования украинского кризиса и надеется в ближайшее время созвониться с Трампом.