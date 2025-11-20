Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану

Он сообщил, что рассчитывает в ближайшие дни поговорить с президентом США Дональдом Трампом

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский решил воздержаться от резких заявлений по поводу переданного американской стороной плана урегулирования конфликта на Украине и надеется в ближайшее время созвониться с президентом США Дональдом Трампом.

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом ранее на встрече в Киеве передала Зеленскому план Трампа по урегулированию конфликта.

"Сегодня у меня была встреча с представителями Соединенных Штатов. Весомая делегация и очень серьезный разговор. Американская сторона предоставила свои предложения - пункты плана, чтобы закончить войну, их видение. Мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями, - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале. - Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу". "Я рассчитываю в ближайшие дни поговорить с президентом Трампом", - добавил он.

В своем обращении Зеленский также прокомментировал встречу с фракцией своей партии "Слуга народа", прошедшую на фоне коррупционного скандала на Украине. По его словам, на встрече поднимались "чувствительные вопросы". Он также анонсировал некоторые решения, которые, по его словам, помогут обеспечить дееспособность парламента, но не привел деталей.

В Верховной раде наблюдается глубокий кризис, работа парламента заблокирована. Часть депутатов, в том числе от "Слуги народа", требуют отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который может быть причастен к коррупции. Однако, как сообщили парламентарии, на встрече с фракцией Зеленский отказался уволить Ермака.