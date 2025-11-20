Зеленский отказался уволить Ермака по требованию депутатов своей партии

Это подтвердили сразу несколько депутатов Верховной рады

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии "Слуга народа" отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщили несколько депутатов Верховной рады.

"Как я и говорил, даже не думают увольнять Ермака", - написал в своем Telegram-канале представляющий партию "Голос" Ярослав Железняк.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленский сказал на встрече с фракцией, что "никто никуда не уходит". Кроме того, источник во фракции "Слуга народа" сообщил изданию "Общественное" по итогам встречи с Зеленским, что Ермак остается на своей должности.

В целом, резюмирует Железняк, встреча "закончилась ничем": Ермак остается, но он не смог добиться увольнения главы фракции Давида Арахамии, с которым они давно конфликтуют. Сам Зеленский, по словам депутата, был раздражен.

"Слуга народа" имеет большинство голосов в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. Встреча Зеленского с фракцией была назначена после того, как ряд депутатов потребовали отставки Ермака.

Накануне депутат Рады Анна Скороход назвала отставку Ермака принципиальным вопросом. По ее словам, если его не уволят, могут быть опубликованы новые пленки о коррупции в верхушке украинской власти, которые вызовут еще больший скандал. А депутат Марьяна Безуглая заявила, что, если Зеленский не отправит Ермака в отставку, это "станет началом конца".

Дело Миндича и кризис власти

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.