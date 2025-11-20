Статья

Тревожный четверг. Ждет ли Украину смена власти на фоне коррупционного скандала?

Эксперты и наблюдатели заинтересованно следят за накалом внутриполитической борьбы на Украине и строят предположения, произойдут ли изменения во власти

Накал внутриполитической обстановки на Украине достиг апогея к 20 ноября, эксперты и наблюдатели заинтересованно следят и строят предположения, принесет ли этот день коренные изменения в структуру украинской власти: смену правительства и отставку Андрея Ермака - главы офиса Владимира Зеленского и одного из самых влиятельных людей в государстве.

Накануне Верховная рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук. Эти отставки стали следствием масштабного коррупционного скандала, в котором замешаны высокопоставленные чиновники и лица из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Расследование ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), и часть экспертов называют скандал "контрударом" ведомства в ответ на предпринятую летом властями страны попытку поставить НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) под свой контроль.

Попытка давления

По мнению экспертов, власти среагировали на намерение антикоррупционных структур завести дело против бизнес-партнера Зеленского, совладельца студии "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича и других людей из его окружения. Миндича называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом", другом и "кошельком" Владимира Зеленского. Ряд аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса президента, включая оборонные заказы.

В июле 2025 года в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и САП установили в квартире бизнесмена прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы. Среди участников таких встреч упоминались глава офиса Зеленского Андрей Ермак и другие высокопоставленные чиновники.

Вскоре после этого Служба безопасности Украины (СБУ) провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП, причем обыски проводились без санкции суда. В рамках этих действий был задержан и арестован ряд сотрудников бюро, в том числе руководитель межрегионального управления детективов ведомства Руслан Магомедрасулов, который, по данным украинских СМИ, занимался документированием деятельности Миндича. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии "Слуга народа", приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП, Зеленский подписал документ и 23 июля он вступил в силу.

Это привело к волне протестных акций в Киеве и других городах, а европейские партнеры Украины резко раскритиковали решение властей. В итоге уже 24 июля Зеленский внес в Раду законопроект, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов, и подписал его после оперативного принятия парламентом.

"Дело Миндича"

10 ноября 2025 года НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. В рамках операции обыски прошли у Миндича, главы Минюста Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. По данным следствия, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Спецоперация по коррупции в "Энергоатоме", как сообщило НАБУ, продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. Было собрано порядка 1 тыс. часов аудиозаписей. При этом, как считают украинские СМИ, обнародованные к настоящему времени материалы - лишь часть масштабной коррупционной схемы и вскоре могут появиться новые данные о причастности к ней высших чиновников.

На фоне начавшегося скандала Зеленский 10 ноября заявил, что "поддерживает" расследование хищений в сфере энергетики, а уже на следующий день НАБУ предъявило обвинения нескольким фигурантам, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову. Впоследствии Миронюк, Басов, Фурсенко, Устименко, Зорина и Чернышов были арестованы с возможностью внесения залога. Миндич и Александр Цукерман выехали с Украины незадолго до обысков и, по данным СМИ, находятся в Израиле. Кроме того, в необъявленную заранее командировку вылетел секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, чье имя неоднократно называли в связи с коррупционным скандалом.

Реакция властей на скандал

Правительство Украины 11 ноября досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома". На следующий день в Верховную раду поступили заявления об отставке министра юстиции Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. 13 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о начале аудита всех госкомпаний, итог которого будет представлен ключевым западным партнерам Киева. В тот же день был опубликован указ Зеленского о введении санкций в отношении Миндича и Цукермана. Оппозиция назвала это формальной попыткой Зеленского дистанцироваться от замешанных в скандале людей.

Парламентские партии "Европейская солидарность" и "Голос" 17 ноября потребовали от Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к этим требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

19 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал в своем Telegram-канале обвинительное заключение НАБУ по делу Миндича, в котором установлено, что тот занимался коррупционной деятельностью, используя дружеские отношения с Зеленским. Кроме того, Гончаренко сообщил, что НАБУ и САП пришли с обысками в украинскую компанию "Нафтогаз". Часть депутатов партии "Слуга народа" призвали немедленно начать переговоры о создании коалиционного правительства с участием всех партий Рады.