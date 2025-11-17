На Украине оппозиция потребовала от Зеленского уволить кабмин и Ермака

Причиной называют коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" официально потребовали от Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа", назначить новый кабмин.

Соответствующие требования опубликованы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) партии "Голос" и на сайте "Европейской солидарности". Причиной называют коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

"Коррумпированный коллективный кабмин должен уйти в отставку в полном составе. Речь не о персоналиях, а о системе управления. Не просто о замене правительства, а о возвращении ему политической субъектности. Как и парламенту. Украина - парламентско-президентская республика, и именно на основе этой нормы необходимо сформировать новую дееспособную коалицию вместо той, что де-факто существует ныне", - говорится в заявлении "Евросолидарности".

"Ситуация с выявлением коррупции в высших эшелонах власти экстраординарна, а ее последствия могут быть катастрофическими для украинской государственности. Несмотря на то, что в условиях военного положения невозможно проводить выборы, очистка центров принятия решений, которые по сути монополизировали всю госвласть, является насущной потребностью для спасения страны", - говорится в заявлении "Голоса". В партии настаивают на отставке правительства, формировании нового кабмина парламентским большинством, перезагрузке парламентских комитетов.

"В Конституции Украины нет упоминания ни об офисе президента как центральном органе исполнительной власти, ни о его руководителях или заместителях, которым делегированы функции управления государством. Действующее руководство офиса президента, начиная с его руководителя, нуждается в полной и немедленной перезагрузке. Это ключевая предпосылка для любых изменений политической организации власти на Украине", - считают в "Голосе".

Украинское издание "Страна" отмечает, что на двоих у "ЕС" (26) и "Голоса" (19) 45 голосов в Верховной раде. Для коалиции и принятия любых решений в парламенте нужно минимум 226 голосов.