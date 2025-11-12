Статья

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике.

По имеющимся данным, участниками коррупционных схем в энергетике Украины были СБУ, прокуратура, высокопоставленные чиновники и бизнесмены, в том числе совладелец фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.

ТАСС собрал основное о набирающем обороте скандале.

Начало коррупционного скандала

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике.

Обыски прошли у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.

Также обыски были проведены у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом".

По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн.

Расследование

10 ноября НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

На "пленках Миндича" фигуранты коррупционного скандала обсуждали беседы с Зеленским, сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Сергей Савицкий.

Также сообщники Миндича на записи обсуждали передачу миллионов на строительство дома в Швейцарии.

Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

Офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы из-за ситуации с Миндичем, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Участниками коррупционных схем в энергетике Украины были СБУ, прокуратура и высокопоставленные чиновники, следует из полученных записей.

Предъявленные обвинения и аресты

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы.

Тогда же правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома".

12 ноября Владимир Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Тогда же Зеленский сообщил о готовящихся указах о введении санкций против двух фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики.

Зеленский поручил руководителю Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) принять "ряд мер в интересах Украины".

Украинские СМИ сообщали о предъявленных обвинениях Миндичу, а также бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной.

Следующими обвинения в коррупции могут получить экс-министр обороны, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и экс-министр энергетики Герман Галущенко, написал Гончаренко.

Умеров оказывал помощь Миндичу в закупке бракованных бронежилетов для ВСУ, сообщила украинская журналистка Татьяна Николаенко.

Также прокуратура считает, что Миндич влиял на Умерова, вмешиваясь в сферу обороны Украины.

Аресты

В деле о коррупции в энергетике Украины задержаны пять человек, сообщили в НАБУ.

Киевский суд отправил под арест Миронюка и Басова.

По версии следствия, Миронюк был доверенным лицом Миндича и выполнял его поручения, а Басов отвечал за блокирование выплат контрагентам "Энергоатома", чтобы потом требовать взятки.

Миронюк и Басов во время обысков пытались разбить телефоны.

Побеги с Украины

Миндич покинул Украину по собственному паспорту за несколько часов до начала обысков.

Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов пытается покинуть Украину на фоне коррупционного скандала, заявил Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Причастный к делу о коррупции в энергетике Украины чиновник Сергей Пушкарь также покинул страну.

Умеров, которого называют кандидатом на предъявление обвинений, выехал в Стамбул для участия в неких необъявленных встречах по обмену пленными.

Последствия