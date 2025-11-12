Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике.
По имеющимся данным, участниками коррупционных схем в энергетике Украины были СБУ, прокуратура, высокопоставленные чиновники и бизнесмены, в том числе совладелец фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.
ТАСС собрал основное о набирающем обороте скандале.
Начало коррупционного скандала
- 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике.
- Обыски прошли у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.
- Также обыски были проведены у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом".
- По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн.
Расследование
- 10 ноября НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.
- На "пленках Миндича" фигуранты коррупционного скандала обсуждали беседы с Зеленским, сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Сергей Савицкий.
- Также сообщники Миндича на записи обсуждали передачу миллионов на строительство дома в Швейцарии.
- Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.
- Офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы из-за ситуации с Миндичем, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
- Участниками коррупционных схем в энергетике Украины были СБУ, прокуратура и высокопоставленные чиновники, следует из полученных записей.
Предъявленные обвинения и аресты
- 11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы.
- Тогда же правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома".
- 12 ноября Владимир Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.
- Тогда же Зеленский сообщил о готовящихся указах о введении санкций против двух фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики.
- Зеленский поручил руководителю Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) принять "ряд мер в интересах Украины".
- Украинские СМИ сообщали о предъявленных обвинениях Миндичу, а также бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной.
- Следующими обвинения в коррупции могут получить экс-министр обороны, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и экс-министр энергетики Герман Галущенко, написал Гончаренко.
- Умеров оказывал помощь Миндичу в закупке бракованных бронежилетов для ВСУ, сообщила украинская журналистка Татьяна Николаенко.
- Также прокуратура считает, что Миндич влиял на Умерова, вмешиваясь в сферу обороны Украины.
Аресты
- В деле о коррупции в энергетике Украины задержаны пять человек, сообщили в НАБУ.
- Киевский суд отправил под арест Миронюка и Басова.
- По версии следствия, Миронюк был доверенным лицом Миндича и выполнял его поручения, а Басов отвечал за блокирование выплат контрагентам "Энергоатома", чтобы потом требовать взятки.
- Миронюк и Басов во время обысков пытались разбить телефоны.
Побеги с Украины
- Миндич покинул Украину по собственному паспорту за несколько часов до начала обысков.
- Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов пытается покинуть Украину на фоне коррупционного скандала, заявил Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
- Причастный к делу о коррупции в энергетике Украины чиновник Сергей Пушкарь также покинул страну.
- Умеров, которого называют кандидатом на предъявление обвинений, выехал в Стамбул для участия в неких необъявленных встречах по обмену пленными.
Последствия
- Частные спонсоры отказались покупать трансформатор для Сумской области из-за дела Миндича, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.
- Цукермана и других участников коррупционной схемы Миндича внесли в базу экстремистского сайта "Миротворца".
- Киев может лишиться поддержки Запада из-за коррупционного скандала, заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко.
- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо потребовал прекратить помощь Киеву после коррупционного скандала.