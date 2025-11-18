Партия Тимошенко присоединилась к требованию создать правительство нацединства

Как заявила экс-премьер Украины, это необходимо было сделать еще с февраля 2022 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" на фоне раскрытия масштабной коррупционной схемы, в которой оказались замешаны некоторые бывшие и действующие министры, присоединилась к требованию коллег по парламентский оппозиции отправить в отставку правительство и сформировать в парламенте новую коалицию.

Как заявила Тимошенко на видео, размещенном на видеохостинге YouTube, еще с февраля 2022 года "необходимо было создать коалицию и правительство национального единства и сделать невозможной бесконтрольную и непрофессиональную монополию одной политической силы". "Я уверена, что сейчас это единстенный выход из критической ситуации, в которой оказалась Украина", - сказала Тимошенко.

На фоне появления все новых подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о возможной степени вовлеченности его самого и людей из его офиса, в первую очередь главы - Андрея Ермака, в эти преступные схемы. Однако правоохранительные органы, расследующие дело, пока не делали никаких заявлений на эту тему.

17 ноября партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа" и назначить новый кабмин. По данным украинского издания "Страна", у "Европейской солидарности" 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25 и у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства и принятия любых решений в Раде нужно минимум 226 голосов.