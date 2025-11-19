НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза Украины" Бровко

По данным бюро, обыски не касаются деятельности "Нафтогаза"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что его детективы провели обыски у директора по безопасности компании "Нафтогаз Украины" Виталия Бровко, детали этого дела пока не разглашаются.

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС) провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины", - говорится в Telegram-канале НАБУ. Там добавили, что в результате обысков Бровко не предъявлено никаких обвинений, его не задерживали.

НАБУ утверждает, что обыски не касаются деятельности "Нафтогаза", при этом другие детали по этому делу в бюро решили не разглашать "для сохранения тайны досудебного расследования".

Ранее сразу два депутата Верховной рады депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ярослав Железняк сообщили со ссылкой на свои источники, что НАБУ и САП пришли с обысками в "Нафтогаз", в частности, обыски прошли у директора по безопасности компании Бровко. Железняк также отметил, что антикоррупционные органы "наносят удар по некоторым должностным лицам "Нафтогаза". Сразу после этого в "Нафтогазе Украины" выступили с заявлением, что обысков в офисах компании не проводилось.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. При этом по информации украинских СМИ, в основу дела о коррупции в компании "Энергоатом" легло 20% информации с имеющихся у НАБУ записей, а остальная информация может раскрыть коррупционные схемы и в других госкомпаниях Украины. На этом фоне Владимир Зеленский ранее объявил о смене руководства во всех ключевых госкомпаниях страны, в том числе в "Нафтогазе", где будет организован конкурс в новый наблюдательный совет.