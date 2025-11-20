Эксперт Степанов: с потерей Купянска рухнула значимая фишка домино в обороне ВСУ

За этим последует освобождение Красноармейска, считает эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские войска выбили ключевую фишку в системе украинской обороны освобождением Купянска Харьковской области. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Освобождение Купянска означает, что основная фишка домино в общей системе обороны ВСУ рухнула. Это однозначно приведет к неизбежной цепной реакции. Далее последует освобождение Красноармейска, после чего наступит гарантированная и всеобъемлющая терминальная фаза остатков государственности на Украине. Тем более, что мы уже, даже на самом высоком уровне, воспринимаем тех людей, которые вцепились мертвой хваткой за власть на Украине, как представителей ОПГ", - сказал эксперт.

Говоря о словах президента России Владимира Путина, что порядка 15 батальонов блокированы в районе Купянска, Степанов отметил, что это как минимум 8,5 тыс. украинских военнослужащих, среди которых возможно обнаружатся несколько сотен наемников, в том числе из стран НАТО. По его словам, это является "очень серьезной цифрой" и наносит серьезный имиджевый и организационный удар как по ВСУ, так и по их западным кураторам.

"Обстановка на фронте имеет фатальный сценарий для планов Запада по использованию Украины в качестве плацдарма. И этот вектор приобретает центробежные очертания раскола в самом контуре НАТО с учетом того, что те колоссальные инвестиции и неоправданная политическая ставка, которая была сделана, сегодня деклассифицированы наступательными действиями ВС РФ и военно-техническими средствами отстаивания интересов в сфере национальной безопасности Российской Федерации", - добавил эксперт.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении населенного пункта Купянск Харьковской области.

Купянск - административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга.