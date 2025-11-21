Глава Генштаба ВСУ: ВС Украины за 2025 год дошли до изнеможения

Андрей Гнатов признал крайне сложное положение для украинских войск в Красноармейске

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов признался в том, что текущий год довел до изнеможения украинскую армию. Об этом он заявил в интервью германской газете Die Zeit.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ситуация очень сложная, мы за этот год войны действительно дошли до изнеможения, но принимаем все меры, чтобы увеличить численность подразделений и обучить наших людей", - утверждал Гнатов. Он также признал "крайне сложное положение" для ВСУ в городе Красноармейск (украинское название Покровск).

Глава Генштаба ВСУ заявил, что в целом на Украине "царит заметная усталость".