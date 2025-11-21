Марочко: в рядах ВСУ отмечены суициды и рост небоевых потерь

Зафиксированы также смерти от неосторожного обращения с оружием и хронических заболеваний, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Рост небоевых потерь, в частности суицидов, зафиксирован в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть умершие от хронических заболеваний. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В рядах ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) идет рост небоевых потерь. По данным агентурного источника, с начала четвертого квартала текущего года в ВСУ отмечена тенденция роста небоевых потерь. Традиционно в процентном отношении лидируют суициды. На втором месте - смерть в результате неуставных взаимоотношений. Третье практически поровну разделили между собой неосторожное обращение с оружием (боеприпасами) и смерть от хронических заболеваний", - сообщил он.

Эксперт отметил, что на фоне массовой мобилизации и формального прохождения военно-врачебной комиссии внезапных смертей возрастных военнослужащих вне лечебного учреждения стало на порядок больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет. В начале сентября стало известно, что в бригадах ВСУ стали вводить должности советников по вопросам гендерного равенства.