Кимаковский: ВС РФ продвинулись на Запорожье более чем на 10 км

Советник главы ДНР отметил, что у ВСУ очень серьезные проблемы на Запорожском направлении в районе Гуляйполя

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Российские силы освобождают Запорожскую область широким фронтом, за последние недели ВС РФ продвинулись там более чем на 10 км. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Очень серьезные проблемы (у ВСУ - прим. ТАСС) на Запорожском направлении, в районе Гуляйполя, где группировка "Восток" движется таким широким фронтом где-то в несколько десятков километров - до 40 км у нас в ширину доходит [фронт], и в глубину мы достаточно идем уже серьезно, прям за последние недели там больше 10 км", - сказал Кимаковский.