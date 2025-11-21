ТАСС: ВСУ под Сумами не могут организовать эвакуацию убитых и раненых

Ситуация остается неизменной в течение недели, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ВСУ в районе Садков Сумской области после удара ВС РФ неделю не могут организовать эвакуацию убитых и раненых военных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в районе Садков после ударов российской авиации по позициям 80 ОДШБр ВСУ командование бригады уже неделю не может организовать эвакуацию убитых и раненых", - сказал собеседник агентства.