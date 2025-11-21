Слуцкий: Россия вновь дает Украине шанс завершить конфликт

Ситуация на поле боя явно не в пользу ВСУ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва дает Киеву шанс прекратить кровопролитие и завершить конфликт, решение остается за украинской стороной. Ситуация на фронте является весомым аргументом для Украины согласиться на урегулирование, заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Москва дает снова шанс завершить конфликт и прекратить кровопролитие. Но мяч тут, как говорится, на стороне Украины. ВС РФ шаг за шагом освобождают землю Донбасса. Ситуация на поле боя явно не в пользу ВСУ. И это более чем весомый аргумент", - сказал парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что европейские лидеры из "партии войны" намерены продолжать "вставлять палки в колеса" процессу урегулирования.

"Европейский истеблишмент в значительной степени раздосадован тем, что байденовские нарративы в прошлом, а попытки выторговать себе место за столом переговоров для Старого Света остаются безуспешными", - объяснил Слуцкий.

Депутат обратил внимание, что Германия, как сообщает газета Bild, "возглавляет усилия Европы" по противодействию мирному плану США. Он также указал, что "конкуренцию" немецкому канцлеру Фридриху Мерцу в этом плане готов составить президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Из всего этого можно сделать только один вывод: европейские столицы все также не хотят мира на Украине и собираются максимально торпедировать инициативы [американского президента Дональда] Трампа, предлагая различные формы условного "Минска-3" для перевооружения проворовавшегося бандеровского режима", - заключил Слуцкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом отметил, что Россия готова к переговорам и мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. Однако российскую сторону также устраивает, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем.