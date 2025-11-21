ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные применили для атаки артиллерийские орудия "Гиацинт-Б"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчеты артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли точные удары по выявленным пунктам управления БПЛА противника. Обнаружение целей обеспечили операторы разведывательных дронов подразделения беспилотных систем группировки, которые в режиме реального времени передавали координаты артиллерийским расчетам и корректировали огонь", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате огневого воздействия пункты управления беспилотниками националистов были полностью уничтожены. В укрытиях поражены расчеты беспилотников, что вывело из строя систему разведки и наведения ВСУ на этом участке фронта.