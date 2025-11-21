В Красноармейском районе Кубани повреждены два дома при падении БПЛА

Никто не пострадал

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Два частных дома повреждены в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе", - говорится в сообщении. При падении обломков в хуторе Трудобеликовский в одном из домовладений выбило окна и двери. Во втором были повреждены окна и навес. Погибших и пострадавших нет.

На местах работают специальные и экстренные службы.

Ранее в оперативном штабе региона сообщали, что в Славянске-на-Кубани два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА.