Axios: США готовы менять план по Украине при серьезном отношении к нему Киева

В публикации портала уточняется, что американский лидер Дональд Трамп одобрил этот план

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова вносить изменения в новый американский план урегулирования конфликта на Украине по мере его обсуждения, однако ожидает от Киева серьезного отношения к предложениям США. Об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источника из числа должностных лиц США, Вашингтон считает этот план "живым документом", в который могут быть внесены изменения на основе консультаций со сторонами. "Однако чиновник настаивал на том, что это справедливое предложение, и США ожидают, что Украина будет взаимодействовать серьезно и без промедлений", - подчеркивается в публикации. В ней уточняется, что президент США Дональд Трамп одобрил этот план.

Портал также опубликовал все 28 пунктов плана. Как отмечается в публикации, их достоверность подтвердили чиновники США и Украины. Эти пункты совпадают с содержанием опубликованного ранее депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) документа, который якобы является переводом на украинский упомянутого плана.

Согласно одному из пунктов, опубликованных Axios, "США и Россия согласятся продлить срок действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием". В публикации уточняется, что это относится, в частности, к Договору о стратегических наступательных вооружениях, который был подписан в 2010 году. Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Согласно другому пункту, "Украина проведет выборы через 100 дней" после утверждения плана. Американская сторона также предлагает, чтобы Запорожская АЭС работала под надзором Международного агентства по атомной энергии, а генерируемая ею электроэнергия распределялась между Россией и Украиной поровну. Один из пунктов предусматривает "приглашение России вновь присоединиться к Группе восьми".

19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске Путиным и Трампом.