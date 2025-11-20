Уолтц: США считают, что Россия и Украина должны начать переговоры

Постпред Соединенных Штатов при ООН подчеркнул, что "настало время положить конец этой войне"

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты убеждены, что конфликт на Украине не должен закончиться военным путем, сторонам необходимо начать переговоры. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности по украинской тематике.

"Суть в том, что издержки для всех сторон были разрушительными, и настало время положить конец этой войне. Я надеюсь, мы все согласимся с тем, что эта война не закончится военным путем", - сказал Уолтц.

Он подчеркнул, что выход из тупика лежит исключительно в сфере дипломатии. "Лидеры России и Украины должны вести переговоры. И Россия, и Украина должны согласиться на прекращение огня", - утверждал постпред.