Депутат Юрченко: солдаты ВСУ начнут массово сдаваться в плен

Российские войска должны гуманно относится к пленным, подчеркнул парламентарий

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Активные действия армии России на всех фронтах, освобождение населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей и Купянска ведут к тому, что в скором времени солдаты ВСУ начнут массово сдаваться в плен. Такое мнение ТАСС высказал депутат законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Текущая ситуация на всей протяженности фронта от Сум до Кинбурнской косы говорит о том, что в ближайшее время солдаты ВСУ начнут массово сдаваться в плен, несмотря на приказы офицеров "стоять до конца" и заградотряды, состоящие из националистов. При этом во время вчерашней встречи с командованием президент России Владимир Путин подчеркнул, что наши солдаты должны быть гуманны и относиться к пленным бойцам ВСУ согласно нормам международного права и законам России, что гарантирует украинским солдатам человеческое отношение", - подчеркнул Юрченко.

Он отметил, что капитуляция Украины неизбежна, чем больше Киев будет тянуть, тем большую территорию освободит армия России.