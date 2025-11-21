Расчеты ударных FPV-дронов сорвали ротацию подразделений ВСУ в Сумской области

Российские беспилотники уничтожили технику и живую силу противника

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" сорвали ротацию формирований противника, уничтожив бронетехнику с боеприпасами, а также пикапы с военными ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив кадры применения беспилотников.

"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили технику и живую силу формирований ВСУ, сорвав попытки ротации противника на сумском направлении", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в режиме свободной охоты операторы ударных FPV-дронов уничтожили на линии боевого соприкосновения пикапы вместе с живой силой ВСУ, а также бронетехнику противника с боеприпасами и провизией. Кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных вражеских целей.